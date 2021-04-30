Мэр Москвы Сергей Собянин открыл сезон фонтанов в столице, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из парка «Ходынское поле».

Фото: ТАСС ТАСС

«Мы закончили генеральную уборку города после суровой зимы. В течение месяца чистили, красили, убирали город, высаживали деревья. На генеральной уборке были заняты десятки тысяч людей. Сегодня одновременно запускаются фонтаны на ВДНХ, на Поклонной горе, на Манежке. <...> Поздравляю москвичей с запуском фонтанов, с наступающим майскими праздниками, с наступающей Пасхой. Желаю здоровья, счастья, удачи», - сказал Собянин.

Мэр отметил, что за последние годы в городе было построено 80 фонтанов.

«Помимо традиционных фонтанов Москвы, мы за последние годы построили, создали еще 80 фонтанов, причем 18 из них достаточно крупных. Один из таких - на Ходынском поле. Здесь запущен так называемый фонтан, который является сам по себе, по конструкции, уникальным. Я думаю, что он будет также притяжением москвичей, которые пожелают прийти в парк на Ходынском поле», - подчеркнул он.

Также мэр города посетил расположенные в парке на Ходынском поле детский досуговый центр и батутный центр Just Jump.

«Сам парк тоже является одним из лучших в городе. Во многом это такой уникальный парк первоклассного, мирового уровня. Помимо благоустройств, создания детских площадок, спортивных площадок, здесь впервые так масштабно создали уникальные павильоны и мобильные конструкции, в которых можно заниматься спортом и которые тоже являются частью парка», - подчеркнул Сергей Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии и правительства Москвы, сухой светодинамический музыкальный фонтан в парке «Ходынское поле» состоит из 245 струй, расположенных в четыре ряда. Фонтан оснащен автоматической системой управления, позволяющей менять высоту струй до 2 м. Парогенератор создает эффект тумана. Двигаясь в такт музыке, струи создают ощущение танцующего фонтана.