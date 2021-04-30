В Москве завершили генеральную весеннюю уборку

В порядок привели Краснопресненскую набережную и набережную Северного речного вокзала. От накопившейся за зиму пыли отмыты Бородинский мост и Лужнецкий метромост, пешеходные переходы на МКАД, опоры освещения у храма Христа Спасителя
и многое другое. Промыть успели и более 13 тыс. вентиляционных шахт коллекторов. Для этого используют аппараты "Посейдон": на шахту направляют мощную струю воды, которая за секунды справляется с грязью. За одну смену так можно привести в порядок до 50 вентиляционных шахт.