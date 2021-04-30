В Москве завершили генеральную весеннюю уборку

Он добавил, что столица готова встретить майские праздники красивой и обновленной.

Масштабные работы в апреле развернулись во дворах. Как только сошел снег, рабочие начали обновлять детские площадки, красить скамейки и урны, промывать стены и цоколи домов, прогребать газоны. Уборка одновременно проходила по тысячам адресов.