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Грунт провалился в центре Москвы

Вечерняя Москваиещё 1
2 часа назад
Специалисты Мосводоканала ликвидируют провал грунта в центре столицы. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщили в пресс-службе префектуры Центрального административного округа (ЦАО).
Грунт провалился в центре Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства МосквыПресс-служба мэра и правительства Москвы
Инцидент произошел по адресу улица Заморенова, дом 22. Опасный участок огражден. В результате провала грунта никто не пострадал.
В настоящее время специалисты Мосводоканала работают на месте происшествия, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Новости Москвы,Мосводоканал,АГН "Москва",
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