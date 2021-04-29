Грунт провалился в центре Москвы

Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Инцидент произошел по адресу улица Заморенова, дом 22. Опасный участок огражден. В результате провала грунта никто не пострадал.