Инфекционист объяснил резкий рост заболеваемости ковидом в Москве

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве вызван разболтанностью народа и тем, что он не торопится вакцинироваться. Об этом инфекционист Николай Малышев сообщил РИА Новости.

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Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции рассказали, что в столице число новых случаев заболевания впервые с января превысило три тысячи.

Малышев сообщил, что обычно рост заболеваемости проявляется в течение двух инкубационных периодов после ослабления ограничительных мер.

Он высказал мнение, что в течение нескольких ближайших дней заболеваемость в Москве может быть повышенной. Врач связал это с тем, что народ немного разболтался, а также не сильно торопится прививаться.

«Народ устал, конечно», — добавил он.

Позавчера, как сообщал «Рамблер», вице-премьер Татьяна Голикова назвала сентябрь приблизительным временем достижения коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции в России.