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Инфекционист объяснил рост заболеваемости ковидом в Москве

Артём Кульша
2 часа назад
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве вызван разболтанностью народа и тем, что он не торопится вакцинироваться. Об этом инфекционист Николай Малышев сообщил РИА Новости.
Инфекционист объяснил резкий рост заболеваемости ковидом в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции рассказали, что в столице число новых случаев заболевания впервые с января превысило три тысячи.
Малышев сообщил, что обычно рост заболеваемости проявляется в течение двух инкубационных периодов после ослабления ограничительных мер.
Он высказал мнение, что в течение нескольких ближайших дней заболеваемость в Москве может быть повышенной. Врач связал это с тем, что народ немного разболтался, а также не сильно торопится прививаться.
«Народ устал, конечно», — добавил он.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», вице-премьер Татьяна Голикова назвала сентябрь приблизительным временем достижения коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции в России.
В марте заместительница директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко сообщила, что для контроля над распространением коронавирусной инфекции необходимо, чтобы антитела были у 70-80% граждан. Она высказала мнение, что это станет возможным к середине лета.
Новости Москвы,Николай Малышев,Татьяна Голикова,РИА Новости,
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