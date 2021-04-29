Почти 124 км линий метро ввели в Москве за10 лет

"Программа по удвоению протяженности линий метро, принятая в Москве в 2011 году, реализуется активными темпами: за 10 лет введено 123,6 километра новых линий, 178,5 километра – с учетом запуска Московского центрального кольца (МЦК). А если учитывать два первых маршрута Московских центральных диаметров (МЦД), которые фактически выступают в качестве новых наземных линий, то система метрополитена выросла более чем на 300 километров", – отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Также построили четыре дополнительных объекта: вторые вестибюли появились на станциях "Марьина Роща", "Международная" и "Петровско-Разумовская". Кроме того, создана пересадка между станциями "Динамо" Замоскворецкой линии и "Петровский парк" Большой кольцевой линии", – сказал Бочкарев.