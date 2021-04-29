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Почти 124 км новых линий метро ввели в Москве за последние 10 лет

Москва24иещё 3
2 часа назад
В Москве с 2011 года было построено и введено в эксплуатацию почти 124 километра новых линий метро. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Почти 124 км линий метро ввели в Москве за10 лет
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
"Программа по удвоению протяженности линий метро, принятая в Москве в 2011 году, реализуется активными темпами: за 10 лет введено 123,6 километра новых линий, 178,5 километра – с учетом запуска Московского центрального кольца (МЦК). А если учитывать два первых маршрута Московских центральных диаметров (МЦД), которые фактически выступают в качестве новых наземных линий, то система метрополитена выросла более чем на 300 километров", – отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он уточнил, что за последние 10 лет в Московском метрополитене появились 59 новых станций, с учетом МЦК их число достигает 90. Кроме того, были открыты 11 новых электродепо, пять из которых были реконструированы, а шесть построены с нуля.
"Также построили четыре дополнительных объекта: вторые вестибюли появились на станциях "Марьина Роща", "Международная" и "Петровско-Разумовская". Кроме того, создана пересадка между станциями "Динамо" Замоскворецкой линии и "Петровский парк" Большой кольцевой линии", – сказал Бочкарев.
Ранее сообщалось, что на Ленинском проспекте в Москве в ближайшие годы появятся три станции метро. Это "Новаторская" Большой кольцевой линии, "Улица Новаторов" и "Улица Строителей" Троицкой линии метро.
Новости Москвы,Андрей Бочкарев,
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