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На участке Некрасовской линии метро нет движения поездов

Москва24иещё 5
2 часа назад
На участке Некрасовской линии метро временно ограничено движение поездов. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте Мосместро.
На участке Некрасовской линии метро приостановили движение
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисовпортал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
"Нет движения поездов от "Электрозаводской" до "Нижегородской" Некрасовской линии", – уточнили в столичной подземке.
По информации Московского метрополитена, в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.Причины инцидента уточняются.
В марте сообщалось, что к концу 2021 года в Москве планируется обновить парк поездов на Кольцевой линии метро. Речь идет о 12 составах "Москва-2020" бело-синего цвета.
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