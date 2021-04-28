На участке Некрасовской линии метро приостановили движение

На участке Некрасовской линии метро временно ограничено движение поездов. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте Мосместро.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Нет движения поездов от "Электрозаводской" до "Нижегородской" Некрасовской линии", – уточнили в столичной подземке.

По информации Московского метрополитена, в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.Причины инцидента уточняются.