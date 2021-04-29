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Число госпитализированных в Москве пациентов выросло в 2020 году на 14%

ТАССиещё 2
1 час назад
Более 1 млн пациентов госпитализировали в стационары Москвы в 2020 году, что на 14% больше по сравнению с 2019 годом. Об этом журналистам сообщил заместитель главного врача по медчасти станции скорой и неотложной медпомощи имени Александра Сергеевича Пучкова Владимир Филимонов.
Число госпитализаций в Москве выросло в 2020 году на 14%
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Число пациентов, доставленных в стационары города, составило более 1 млн, что на 14% больше по сравнению с 2019 годом", - сказал Филимонов.
По его словам, в период пандемии число обращений и вызовов бригад выросло. Это потребовало изменения ряда алгоритмов и введения новых регламентов. Более 250 тыс. пациентов госпитализировали с диагнозом "пневмония".
Как отметил специалист, всего бригадами скорой помощи в 2020 году было выполнено более 4,1 млн вызовов, что на 3% больше по сравнению с 2019 годом. В прошлом году бригады экстренно приезжали на вызов в течение 9,7 минуты (в 2019 - 9,4 минуты), на дорожно-транспортные происшествия - за 7,7 минуты. К пациентам с острым коронарным синдромом приезжали за 9,6 минуты, а к людям с острым нарушением мозгового кровообращения - за 9,7 минуты.
"Станция продолжила оказывать экстренную медицинскую помощь в полном объеме. Ни один экстренный пациент сейчас не остается без помощи, несмотря на сложную эпидситуацию", - добавил Филимонов.
По его словам, в прошлом году автопарк скорой помощи был обновлен современными автомобилями на 30%. Было закуплено более 300 автомобилей скорой помощи.
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