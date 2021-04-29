Число госпитализаций в Москве выросло в 2020 году на 14%

По его словам, в период пандемии число обращений и вызовов бригад выросло. Это потребовало изменения ряда алгоритмов и введения новых регламентов. Более 250 тыс. пациентов госпитализировали с диагнозом "пневмония".

Как отметил специалист, всего бригадами скорой помощи в 2020 году было выполнено более 4,1 млн вызовов, что на 3% больше по сравнению с 2019 годом. В прошлом году бригады экстренно приезжали на вызов в течение 9,7 минуты (в 2019 - 9,4 минуты), на дорожно-транспортные происшествия - за 7,7 минуты. К пациентам с острым коронарным синдромом приезжали за 9,6 минуты, а к людям с острым нарушением мозгового кровообращения - за 9,7 минуты.