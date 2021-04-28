Майские праздники будут дождливыми

В период с 7 по 9 мая температура вернется в рамки климатической нормы, добавил Тишковец. С 10 мая будут усиливаться антициклональные барические силы, над европейской частью России появится гигантский антициклон.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что теплая погода до 20 градусов установится в начале мая в европейской части России и на юге Западной Сибири. В Омской, Томской и Новосибирской областях ожидается от 16 до 20 градусов, на Таймыре погода превысит норму на 8-10 градусов.