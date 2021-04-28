В Москве начался дождь с градом

За 12 часов в подмосковном Егорьевске
выпало 13 мм осадков, что составляет порядка трети месячной нормы, сообщает РИАМО. Накануне через европейскую часть России
прошел циклон, который принес мокрый снег и дожди. Больше всего осадков досталось центральным областям. Так, в Егорьевске в Московской области выпала почти треть месячной нормы осадков за полдня. В среду в центре России дожди уже будут локальными и кратковременными. Ранее синоптики прогнозировали, что в ближайшие дни в Московский регион придет потепление, но в начале мая снова усилятся дожди.