Первая сакура расцвела в «Аптекарском огороде»

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Речь идет о вишне Саржента с нежными розовыми цветками. Гости могут увидеть легендарное дерево возле Субтропической оранжереи.

Как проинформировали на сайте Ботанического сада МГУ, Сакура — собирательное название для многочисленных представителей рода Prunus. В него входят сливы, вишни, персики, миндаль, черемуха, лавровишня и другие плодоносные деревья.

Еще в «Аптекарском огороде» можно увидеть экзотические магнолии, крокусы, хохлатки, морозники, хионодоксы и другие растения.