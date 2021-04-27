В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Первая сакура расцвела в «Аптекарском огороде»

Управа района Мещанский города Москвы
1 час назад
Первая сакура расцвела 26 апреля в Ботаническом саду Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова «Аптекарский огород».
Первая сакура расцвела в «Аптекарском огороде»
Фото: ReutersReuters
Речь идет о вишне Саржента с нежными розовыми цветками. Гости могут увидеть легендарное дерево возле Субтропической оранжереи.
Как проинформировали на сайте Ботанического сада МГУ, Сакура — собирательное название для многочисленных представителей рода Prunus. В него входят сливы, вишни, персики, миндаль, черемуха, лавровишня и другие плодоносные деревья.
Еще в «Аптекарском огороде» можно увидеть экзотические магнолии, крокусы, хохлатки, морозники, хионодоксы и другие растения.
Отметим, что весенний фестиваль цветов продлится в саду до конца мая. Посетить его можно по адресу: Проспект Мира, дом 26/1.
Новости Москвы,Михаил Ломоносов,МГУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители