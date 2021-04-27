Центральные улицы Москвы перекроют из-за репетиции парада

В Москве
ограничат движение автомобилистов по центральным улицам: Моховой, Тверской и Охотному ряду. Таким образом, во вторник, 27 апреля, начиная с 21:00 и до ночи проезд по этим дорогам невозможен. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram
-канале.
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
В ведомстве рассказали, что перекрытия дорог связаны с репетицией парада Победы, который должен состояться 9 мая.
29 апреля запланирована еще одна большая репетиция — в этот день будут перекрыты Боровицкая площадь, Новый Арбат, Нижние Мневники и Звенигородское шоссе.
В оставшееся время прогоны военной техники назначены на 30 апреля, 4, 5 и 7 мая. Затем ожидается торжественный парад 9 мая в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В связи с этим автомобилистам рекомендовали своевременно менять планы и стараться объезжать центр Москвы по альтернативным дорогам.
Ранее стало известно
, что на параде 9 Мая москвичи посмотрят на пять типов танков. На мероприятии должны быть задействованы танки Т-34-85, Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата». Первая репетиция прошла на полигоне Алабино еще 31 марта.