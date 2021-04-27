Москвичей предупредили о снеге

Снег продолжит накрывать Москву Подмосковье до мая, москвичей снова ожидает похолодание. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

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Синоптики рассказали, что такое ухудшение погодных условий связано с активным атлантическим циклоном и очередной фронтальной волной с запада.

Во вторник температура воздуха днем будет достигать не более 10 градусов, пройдет небольшой дождь. Вечером и ночью столбики термометров опустятся до 3 градусов. При этом специалисты предупреждают, что хоть интенсивность осадков будет небольшая, зона снегопадов расширится и снег может вновь вернуться в столичный регион.

К концу недели ожидается небольшое потепление. В четверг вероятность осадков снизится, а к пятнице воздух прогреется до 14 градусов. Однако уже к 1 мая станет холоднее, а дожди усилятся.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в начале майских праздников жителей России ждет прохладная погода. Он подчеркнул, что до конца апреля погода будет не очень комфортной, а температура на 2–3 градуса будет ниже нормы.