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Москвичам рассказали о нереализованном проекте малого кольца метро

Вечерняя Москва
1 час назад
В столичном метро могла быть еще одна линия — малая кольцевая, но этого не произошло. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 26 апреля.
Москвичам рассказали о проекте малого кольца метро
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим МишинПресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
— Мы уже рассказывали вам, что когда-то кольцевая линия носила название «Большое Кольцо», а внутри нее планировали построить еще одну маленькую кольцевую линию, — рассказали в ведомстве.
Оказывается, что под центром Москвы хотели сделать еще одну линию, которая бы соединила Курское и Горьковское направления с Ярославским и Ленинградским, сообщается в Telegram-канале департамента.
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