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Сервис об отключении воды в Москве сломался, не проработав ни дня

News.ru
1 час назад
Сервис, с помощью которого жители Москвы могут узнать график отключений горячей воды в домах, запустили в столице. Проверить свой дом можно на портале мэра и правительства, на сайте Московской объединённой энергетической компании (МОЭК) и в мобильном приложении «Моя Москва», сказано в сообщении пресс-службы мэрии.
Сервис об отключении воды в Москве сломался
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Однако в первый же день произошёл технический сбой. На городском портале окно, в которое необходимо ввести адрес для проверки, не загружается, либо после ввода данных ничего не происходит. При попытке обновить страницу время от времени появляется сообщение об ошибке.
У нас что-то сломалось. В данный момент мы работаем над решением проблемы. Попробуйте перезагрузить страницу или вернуться чуть позже, — написано вместо графы для ввода адреса.
На сайте МОЭК окно для ввода данных появляется исправно, однако после ввода данных также ничего не происходит. Бесполезно пока и мобильное приложение.
Плановые отключения горячей воды, необходимые для подготовки к следующему отопительному сезону, начнутся в столице с 11 мая. Максимальный срок отключения в штатном режиме не превышает 10 календарных дней. В это время специалисты проводят профилактические работы на теплосетях и оборудовании систем теплоснабжения.
Возможность узнать график отключений горячей воды у москвичей появляется ежегодно за несколько недель до начала работ в котельных. За три года сервисом воспользовались около 7,5 млн человек.
Ранее стало известно, что Минэкономразвития ожидает роста тарифов на услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения. В среднем по России он не должен превысить 4%.
Новости Москвы,МОЭК,Минэкономразвития,
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