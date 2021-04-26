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Ремонт Большого Каменного моста в Москве могут закончить досрочно

РИАМОиещё 1
1 час назад
Рабочие могут досрочно завершить реконструкцию Большого Каменного моста в центре столицы, объект могут сдать осенью текущего года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ремонт Большого Каменного моста могут закончить досрочно
Фото: © страница Сергея Собянина в социальной сети "ВКонтакте"© страница Сергея Собянина в социальной сети "ВКонтакте"
«Восстанавливаем и конструкцию, и декоративные элементы. По плану работы должны были идти до конца 2021 года, но рассчитываем закончить до осени», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он напомнил, что мост не раз перестраивали и меняли место его расположение. В современном виде его построили в 1938 году.
80 лет мост не ремонтировали. Его реконструкция началась в 2020 году. За все время реконструкции будет проделан большой объем работы. Во время ремонтных работ Большой Каменный мост не закрывался полностью для транспорта.
Новости Москвы,Сергей Собянин,
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