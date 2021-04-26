Ремонт Большого Каменного моста могут закончить досрочно

Он напомнил, что мост не раз перестраивали и меняли место его расположение. В современном виде его построили в 1938 году.

80 лет мост не ремонтировали. Его реконструкция началась в 2020 году. За все время реконструкции будет проделан большой объем работы. Во время ремонтных работ Большой Каменный мост не закрывался полностью для транспорта.