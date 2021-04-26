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Опубликован график отключения горячей воды в Москве

РИАМО
2 часа назад
График отключения горячей воды в текущем летнем сезоне москвичи могут посмотреть на портале mos.ru, в мобильном приложении «Моя Москва», а также на сайте moek.ru, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Опубликован график отключения горячей воды в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В этом году горячую воду в столице начнут отключать с 11 мая. Для того, чтобы узнать период отключения горячей воды в конкретном доме, нужно ввести адрес в поисковой строке сервиса. Затем на экране появятся дата и время отключения.
Кроме того, жители столицы смогут сделать настройку уведомлений. Для этого нужно на портале mos.ru зайти в раздел «Настройка подписок». А в приложении «Моя Москва» после уточнения графика можно добавить даты отключения в календарь смартфона.
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