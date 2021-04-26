Опубликован график отключения горячей воды в Москве

График отключения горячей воды в текущем летнем сезоне москвичи могут посмотреть на портале mos.ru, в мобильном приложении «Моя Москва», а также на сайте moek.ru, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

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В этом году горячую воду в столице начнут отключать с 11 мая. Для того, чтобы узнать период отключения горячей воды в конкретном доме, нужно ввести адрес в поисковой строке сервиса. Затем на экране появятся дата и время отключения.