В московском метро усилили контроль масочно-перчаточного режима. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».
В пресс-службе сообщили, что контролеры проверяют маски и перчатки в метро и городском транспорте, с начала апреля выявлено более 40 тысяч нарушений. Особое внимание уделяется метрополитену.
«Это связано с тем, что пассажиры зачастую пренебрегают правилами и снимают средства защиты после прохождения турникетов, несмотря на активное информирование на платформе и в вагонах», — говорится в сообщении.