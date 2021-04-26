В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Помещение в старинном особняке в центре Москвы выставили на продажу

РИАМОиещё 5
3 часа назад
Нежилое помещение площадью 118,1 кв м на первом этаже здания 1890 года постройки в столичном районе Замоскворечье выставили на торги с начальной стоимостью 18,2 млн рублей, сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.Здание расположено по адресу: Большая Пионерская улица, дом 5, строение 1 и находится пешей доступности от метро «Павелецкая». Строение не является объектом культурного наследия.«Представленное помещение свободно от обременений, оборудовано необходимыми коммуникациями и имеет свободное функциональное назначение. Будущий собственник сможет открыть здесь офис или организовать любой другой бизнес в соответствии с действующим законодательством», – отметил руководитель департамента Иван Щербаков.По его словам, всего в первом квартале 2021 года город продал собственникам 79 нежилых помещений, 17 из них находятся на территории ЦАО.Покупателем может являться любое физическое или юридическое лицо, в уставном капитале которого казенная доля не превышает 25%.Торги пройдут 18 мая, заявки на участие принимают до 7 мая. Изучить характеристики лота или посмотреть помещение с помощью функции «360» можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Продажа для бизнеса».
Помещение в старинном особняке выставили на продажу
Фото: РИАМОРИАМО
Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители