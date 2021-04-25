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Москвичам рассказали, как получать скидки от поездок по карте «Тройка»

Вечерняя Москваиещё 2
1 час назад
Программа лояльности «Город» позволяет москвичам менять бонусы от поездок по карте «Тройка» на скидки в столичных кафе, ресторанах и сервисах доставки еды. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщили на сайте Московского метрополитена.
Москвичам пообещали скидки от поездок по «Тройке»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвыmos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Уточняется, что в марте 2021 года участники программы «Город» сэкономили на каждом заказе в среднем около 25 процентов стоимости. На сегодняшний день в программе участвуют более миллиона человек.
— С «Городом» путешествуют уже 1,4 миллиона человек. Подключайтесь и вы, — говорится в сообщении.
Полный список партнеров программы можно посмотреть на ее официальном сайте.
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