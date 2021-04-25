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Москвичам рассказали о погоде на майские праздники

ТК «Звезда»иещё 7
17 минут назад
Жителям Москвы не стоит ждать потепления в ближайшие две недели. Об этом «Звезде» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, погодные условия на майские праздники не смогут обрадовать жителей столичного региона.
Москвичам рассказали о погоде на майские праздники
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Потепления не будет вообще в ближайшие две недели...По нашим прогнозам, большая часть предстоящих праздников не порадует в плане погоды. Повышение, конечно, будет, но в лучшем случае в дневное время - +10, +15 градусов с повышенной вероятностью очаговых скоротечных осадков», - сказал он.
По словам специалиста, завтра Москва будет находиться под слабым влиянием уходящего циклона, поэтому ожидается облачная погода.
«Местами возможен большой дождь - практически три капли. Ночью около нуля, днем +7, +12 градусов. Да, небольшое потепление за счет более активного солнца, которое станет чаще выглядывать из-за туч, но это точно не хороший погожий весенний денек», - отметил Тишковец.
Ранее стало известно, что в Москву и столичный регион придут ночные заморозки. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температуру ниже нуля жителям Москвы и Подмосковья стоит ожидать в ночь на 26 апреля.
Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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