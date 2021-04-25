Москвичам рассказали о погоде на майские праздники

«Потепления не будет вообще в ближайшие две недели...По нашим прогнозам, большая часть предстоящих праздников не порадует в плане погоды. Повышение, конечно, будет, но в лучшем случае в дневное время - +10, +15 градусов с повышенной вероятностью очаговых скоротечных осадков», - сказал он.
«Местами возможен большой дождь - практически три капли. Ночью около нуля, днем +7, +12 градусов. Да, небольшое потепление за счет более активного солнца, которое станет чаще выглядывать из-за туч, но это точно не хороший погожий весенний денек», - отметил Тишковец.