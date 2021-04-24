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2541 случай Covid‑19 выявили в Москве за сутки

РИАМО
1 час назад
За прошедшие сутки в Москве выявили 2541 случай заражения коронавирусом, за все время пандемии в столице зарегистрировали 1 077 783 случая инфицирования, сообщает московский оперштаб.
2541 случай COVID выявили в Москве за сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В столице продолжается масштабная кампания по вакцинации населения против Covid-19. Привились уже более 1 млн москвичей.
Пройти вакцинацию можно в 100 городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы». Прививка делается бесплатно и добровольно.
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