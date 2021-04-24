2541 случай COVID выявили в Москве за сутки

В столице продолжается масштабная кампания по вакцинации населения против Covid-19. Привились уже более 1 млн москвичей.

Пройти вакцинацию можно в 100 городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы». Прививка делается бесплатно и добровольно.