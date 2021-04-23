На МЦД-2 ограничат движение между Курской и Дмитровской

C 26 по 30 апреля на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) ограничат движение на участке между станциями Курская и Дмитровская. Поезда не будут ходить в период с 11:00 до 15:00.
Последний поезд перед перерывом от Курского вокзала в сторону станции Нахабино будет отправляться в 11:14, а от Дмитровской в сторону Подольска — в 11:58. После 15:00 движение на МЦД-2 будет возобновляться в обычном режиме.
Изменения связаны с работами по реконструкции узкого железнодорожного коридора Каланчевская — Курская. Участок находится в центре города, а его развитие необходимо сразу для двух диаметров — МЦД-2 и перспективного МЦД-4.