На МЦД-2 ограничат движение между Курской и Дмитровской

C 26 по 30 апреля на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) ограничат движение на участке между станциями Курская и Дмитровская. Поезда не будут ходить в период с 11:00 до 15:00.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Последний поезд перед перерывом от Курского вокзала в сторону станции Нахабино будет отправляться в 11:14, а от Дмитровской в сторону Подольска — в 11:58. После 15:00 движение на МЦД-2 будет возобновляться в обычном режиме.