Парковка на майские праздники будет бесплатной

Москве во время майских праздников парковка будет бесплатной. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

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1, 3, 9 и 10 мая парковка будет бесплатной на всех улицах, 2 мая — на всех, кроме тех, где действует повышенный тариф 380 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью. 4-8 мая парковка будет платной на всех улицах.

«Парковки со шлагбаумом работают платно все дни», — добавили в Дептрансе.

В начале апреля, как сообщал «Рамблер», изменились тарифы на парковку на 193 улицах Москвы, на 82 улицах начали действовать новые участки платной парковки, а также на 15% повысились тарифы на эвакуацию автомобилей.