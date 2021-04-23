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Парковка на майские праздники будет бесплатной

Артём Кульша
59 минут назад
В Москве во время майских праздников парковка будет бесплатной. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Парковка на майские праздники будет бесплатной
Фото: РИА НовостиРИА Новости
1, 3, 9 и 10 мая парковка будет бесплатной на всех улицах, 2 мая — на всех, кроме тех, где действует повышенный тариф 380 рублей в час днем и 200 рублей в час ночью. 4-8 мая парковка будет платной на всех улицах.
«Парковки со шлагбаумом работают платно все дни», — добавили в Дептрансе.
В начале апреля, как сообщал «Рамблер», изменились тарифы на парковку на 193 улицах Москвы, на 82 улицах начали действовать новые участки платной парковки, а также на 15% повысились тарифы на эвакуацию автомобилей.
В 2021 году вступили в силу новые Правила противопожарного режима. В них появился запрет на стоянку автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов и в местах вывода на фасады зданий патрубков для подключения мобильной пожарной техники.
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