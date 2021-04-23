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Проект по поддержке самозанятых стартовал в Москве

Вечерняя Москваиещё 1
3 часа назад
В московском центре «Моя карьера» 21 апреля стартовал проект по поддержке самозанятых «Среда развития», участники которого смогут поделиться друг с другом своим опытом в сфере предпринимательства. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты.
Проект по поддержке самозанятых стартовал в Москве
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Отмечается, что первое мероприятие было посвящено выявлению потенциала зон роста бизнеса.
В пресс-службе уточнили, что каждый участник «Среды развития» рассказал о своем решении стать самозанятым и поделился опытом преодоления трудностей в предпринимательстве.
Встречи участников проекта будут проходить регулярно один-два раза в месяц. Следующая из них запланирована на 19 мая. Принять участие в проекте можно бесплатно, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Новости Москвы,АГН "Москва",
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