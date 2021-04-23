Проект по поддержке самозанятых стартовал в Москве

В московском центре «Моя карьера» 21 апреля стартовал проект по поддержке самозанятых «Среда развития», участники которого смогут поделиться друг с другом своим опытом в сфере предпринимательства. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты.