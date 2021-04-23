Парковка на майские праздники будет бесплатной

В нем отмечается, что 2 мая припарковаться бесплатно можно будет на всех столичных улицах кроме тех, где действуют тарифы 380 рублей в час днем и 280 рублей в час ночью. При этом платная парковка будет действовать в полной мере 4-8 мая.