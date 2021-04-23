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Парковка в Москве на майские праздники будет бесплатной

ТАСС
20 минут назад
Припарковаться на улицах Москвы можно будет бесплатно 1, 3, 9 и 10 мая. При этом парковки со шлагбаумом в эти дни будут работать платно, сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Парковка на майские праздники будет бесплатной
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В праздничные дни 1, 3, 9 и 10 мая парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными - даже там, где действует повышенный тариф 380 рублей в час днем", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что 2 мая припарковаться бесплатно можно будет на всех столичных улицах кроме тех, где действуют тарифы 380 рублей в час днем и 280 рублей в час ночью. При этом платная парковка будет действовать в полной мере 4-8 мая.
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