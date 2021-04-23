Москве предрекли большую распродажу квартир

Завершение программы льготной ипотеки приведет к существенному снижению спроса на квартиры в новостройках Московского региона — такой прогноз обнародовали аналитики сервиса поиска жилья «Синица» (есть в распоряжении «Ленты.ру»
). По мнению экспертов, ради поддержания продаж застройщики будут давать покупателям скидки.
Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»
Большую распродажу квартир эксперты предрекают после 1 июля, когда, предположительно, перестанет действовать программа льготной ипотеки.
«В третьем и четвертом кварталах 2021 года мы ожидаем стагнацию цен: замедление повышения стоимости по мере роста строительной готовности проектов, а также корректировку за счет скидок и спецпредложений, что будет актуально для не очень востребованных или переоцененных комплексов», — говорится в предоставленных материалах.
Аналитики уже сейчас фиксируют некоторое замедление роста спроса на ипотечные кредиты: так, в марте в Московском регионе доля сделок с ипотекой снизилась на 1 процентный пункт по сравнению с показателями февраля, составив 67,3 процента.
«Для сглаживания ситуации и поддержания спроса крупные застройщики совместно с банками будут разрабатывать программы субсидирования процентных ставок», — полагают специалисты.
Они также ожидают всплеска спроса на жилье за месяц-полтора до завершения программы дешевой ипотеки.
«Маловероятно, что всплеск будет таким же сильным, как тот, что был зафиксирован в сентябре-октябре 2020 года, поскольку в предыдущие месяцы уже частично реализовался спрос будущих периодов», — заключают эксперты.
Ранее, в феврале, экономист Василий Колташов заявил
, что квартиры в Москве сильно переоценены. Он
назвал столичный рынок недвижимости «фантастически перегретым».