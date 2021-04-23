Риелторы назвали самые перспективные районы Москвы

"В частности, планируется реорганизация бывшей промзоны "Красный строитель", которая расположена в районе Южное Чертаново. Будет благоустроена и одна из старейших промышленных зон Москвы — "Серп и молот" в районе Лефортово. Продолжается развитие бывшей промзоне "ЗИЛ" в районе Нагатино, которая также может смело считаться одной из самых перспективных", — перечислил он.
"Градостроительно-земельная комиссия Москвы уже утвердила проекты комплексного развития участков в семи бывших промзонах: "Грайвороново", "Зюзино", "Каширское шоссе", "Бескудниково", "Кунцево", "Коровино" и "Теплый Стан". Они и станут наиболее перспективными в будущем", — сказал он.
"К 2023 году подземка будет продлена вдоль Дмитровского шоссе до района Северный. Тогда завершение строительства северного отрезка Люблинско-Дмитровской линии со станциями "Физтех", "Лианозово" и "Улица 800-летия Москвы" повысит привлекательность районов Восточное Дегунино, Дмитровский и Северный", — указал он.