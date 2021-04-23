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Названы самые перспективные районы Москвы

Праймиещё 1
1 час назад
Наибольшим потенциалом для развития в Москве сейчас обладают районы, в которых запланирован редевелопмент промзон, рассказали РИА Недвижимость представители онлан-сервисов по продаже жилья и риелторы.
Риелторы назвали самые перспективные районы Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В Москве идет активное развитие и благоустройство территорий бывших промзон и в обозримом будущем они имеют все основания стать перспективными для покупки качественной жилой недвижимости, уверен руководитель направлений первичной и загородной недвижимости сервиса "Авито Недвижимость" Дмитрий Алексеев.
"В частности, планируется реорганизация бывшей промзоны "Красный строитель", которая расположена в районе Южное Чертаново. Будет благоустроена и одна из старейших промышленных зон Москвы — "Серп и молот" в районе Лефортово. Продолжается развитие бывшей промзоне "ЗИЛ" в районе Нагатино, которая также может смело считаться одной из самых перспективных", — перечислил он.
Глава аналитического центра сервиса ЦИАН Алексей Попов напомнил о запущенной городскими властями программе "Индустриальные кварталы", предполагающей редевелопмент бывших промзон.
"Градостроительно-земельная комиссия Москвы уже утвердила проекты комплексного развития участков в семи бывших промзонах: "Грайвороново", "Зюзино", "Каширское шоссе", "Бескудниково", "Кунцево", "Коровино" и "Теплый Стан". Они и станут наиболее перспективными в будущем", — сказал он.
Кроме того, традиционно к перспективным локациям относят те, где проектируются новые станции метро, добавил Попов, отметив открытие новых радиальных веток подогревает цены на жилье сильнее, чем открытие станций Большого метрокольца.
"К 2023 году подземка будет продлена вдоль Дмитровского шоссе до района Северный. Тогда завершение строительства северного отрезка Люблинско-Дмитровской линии со станциями "Физтех", "Лианозово" и "Улица 800-летия Москвы" повысит привлекательность районов Восточное Дегунино, Дмитровский и Северный", — указал он.
По мнению управляющего партнера риелторской компании "Метриум" Марии Литинецкой, не стоит сбрасывать со счетов и новую Москву, развитию которой уделяется большое внимание: возводятся дороги, строится метро и социальные и деловые объекты. Кроме того, отметила она, более половины присоединенных к столице территорий (75 тысяч гектаров) занимают лесные массивы, что благоприятно влияет на экологическую обстановку.
Новости Москвы,Дмитрий Алексеев,Мария Литинецкая,Алексей Попов,Завод имени И.А. Лихачева,ЦИАН,РИА Новости,
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