Новый вход на станцию метро "Комсомольская" достроили

Новый вход на станции "Комсомольская" Кольцевой и Сокольнической линий московского метрополитена построили на Комсомольской площади, передает в четверг корреспондент ТАСС.

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Вестибюль облицован гранитом и имеет стеклянные двери. Выход и вход в столичную подземку расположены около дома 5, строение 2, на Комсомольской площади между проходами к пригородным поездам Ленинградского и Ярославского направлений железной дороги.

В настоящий момент проход к вестибюлю закрыт, он обнесен металлическим забором и строительной сеткой. На стеклянных дверях размещены наклейки "Комсомольская", на фасаде вестибюля - табличка "Станция "Комсомольская" открыта на вход с 05:30 до 01:00".

На момент публикации комментарий в департаменте транспорта Москвы и пресс-службе столичной подземки запрошен, но не получен.