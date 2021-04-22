На БКЛ началась прокладка последнего двухпутного тоннеля

Началось сооружение последнего двухпутного тоннеля на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции «Печатники» до станции «Нагатинский Затон». Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Строительство Большой кольцевой линии — самый масштабный проект за всю историю столичного метростроения. Она может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, ее длина составит 70 километров. Там разместится 31 станция, включая участок «Каховская» — «Каширская», и три электродепо. 12 станций уже открыты для пассажиров. На БКЛ появится 23 пересадки на другие линии метро (с учетом перспективных направлений в Коммунарку, Бирюлево и Рублево-Архангельское). Со станций Большой кольцевой линии также можно будет пересесть на МЦК, МЦД и на станции Московской железной дороги.