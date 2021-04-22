На БКЛ началась прокладка последнего двухпутного тоннеля

Его строят с помощью 10-метрового тоннелепроходческого комплекса «Виктория».
Началось сооружение последнего двухпутного тоннеля на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции «Печатники» до станции «Нагатинский Затон». Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Заместитель Мэра Москвы
по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев
уточнил, что работать придется в сложных условиях.
«10-метровый тоннелепроходческий комплекс “Виктория” построит тоннель длиной 1650 метров между строящимися станциями восточного участка БКЛ — “Печатники” и “Нагатинский Затон”. Проходка будет вестись в условиях сложной гидрогеологии: по трассе тоннеля, проходящей под Нагатинским Затоном и руслом Москвы-реки, залегают водонасыщенные пески», — рассказал заммэра.
Кроме «Виктории», на восточном участке БКЛ ведут проходку еще два 10-метровых тоннелепроходческих механизированных комплекса (ТПМК).
«ТПМК “Победа” работает на участке между “Кленовым бульваром” и “Каширской”, а щит “Лилия” в марте начал проходку тоннеля между станциями “Нагатинский Затон” и “Кленовый бульвар”», — добавил Андрей Бочкарев.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов
уточнил, что еще один такой щит — «Надежда» — ведет проходку тоннеля между строящимися станциями «Давыдково» и «Аминьевская» на юго-западном участке кольца. По его словам, всего на строительстве БКЛ задействовано четыре ТПМК диаметром 10 метров.
Общая протяженность двухпутных тоннелей на западе, юго-западе и востоке Большой кольцевой линии метро составляет более 11,5 километра, в настоящий момент пройдено девять километров.
Восточный участок Большой кольцевой линии протяженностью более 11 километров включает четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Открытие движение на этом участке улучшит транспортную доступность ряда районов на юго-востоке столицы.
Строительство Большой кольцевой линии — самый масштабный проект за всю историю столичного метростроения. Она может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, ее длина составит 70 километров. Там разместится 31 станция, включая участок «Каховская» — «Каширская», и три электродепо. 12 станций уже открыты для пассажиров. На БКЛ появится 23 пересадки на другие линии метро (с учетом перспективных направлений в Коммунарку, Бирюлево и Рублево-Архангельское). Со станций Большой кольцевой линии также можно будет пересесть на МЦК, МЦД и на станции Московской железной дороги.
Завершить строительство планируют в 2022 году.