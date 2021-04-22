Бизнес-парк с апартаментами построят в ТиНАО

Бизнес-парк с апартаментами в ТиНАО возведут за счет инвестора, рассказали в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

Уточняется, что в корпусах 1.1, 1.2 и 1.3 общей площадью 73,2 тысячи квадратных метров разместятся апартаменты и встроенные офисные помещения. Также на прилегающей территории появится общественная зона с местами для отдыха, спортивные и детские площадки, гостевые парковки.