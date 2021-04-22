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Количество мигрантов в Москве за год снизилось на 21%

Москва меняется
2 часа назад
Количество мигрантов в Москве за год снизилось на 21%, в настоящее время их насчитывается около 780 тысяч, тогда как в прошлом году в столице было больше миллиона мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Количество мигрантов в городе за год снизилось на 21%
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Более 90% мигрантов – из стран, требующих визы. Треть из работающих на данный момент в Москве иностранцев – из стран Евразийского экономического союза.
Новости Москвы,ЕАЭС,
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