Исторические элементы декора обнаружили в палатах Украинцева

Реставраторы обнаружили несколько исторических элементов во время исследований каменных палат дьяка Украинцева, которые являются объектом культурного наследия федерального значения. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

"Буквально на днях было сделано несколько открытий, которые будут учтены при разработке реставрационного проекта. Эксперты обнаружили декор полуколонн, фрагменты венчающего карниза, чугунные порталы каминов и изразцовую печь", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента культурного наследия столицы Алексея Емельянова.

Отмечается, что обнаруженный декор полуколонн был скрыт под штукатуркой более поздних периодов ремонта. Каменные палаты были построены в последней трети XVII века. Первым владельцем был русский государственный деятель, думный дьяк и дипломат Емельян Украинцев. После его смерти их владельцем стал генерал-фельдмаршал Михаил Голицын, затем палатами владели княгиня Татьяна Голицына и князь Александр Голицын. С 1768 по 1875 год в здании располагался архив Коллегии иностранных дел, затем Русское музыкальное общество.

Ранее столичные археологи обнаружили фрагменты церковных колоколов конца XVIII – начала XIX века недалеко от церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове.

Специалисты отмечают, что на фрагментах остались надписи, при изучении которых специалисты постараются восстановить их историю. Вес первой находки составляет 13,8 килограмма, а второй – 2,5 килограмма.