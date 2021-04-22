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В Москве зафиксировали резкий рост совершенных иностранцами преступлений

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
За три месяца 2021 года число совершенных иностранцами преступлениями выросло на 33%, заявил глава управления по вопросам миграции столичного ГУ МВД Дмитрий Сергиенко.
Иностранцы стали совершать больше преступлений в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В течение пяти последних лет наблюдалось снижение на 3-6% преступлений, совершенных иностранными гражданами, и тут такой скачок за три месяца – на 33%. Здесь еще надо учитывать фактор того, что начали лучше раскрывать преступления», – цитирует Сергиенко ТАСС.
Он добавил, что в столице растет количество людей, принятых в российское гражданство. За три месяца показатель увеличился на 120%, сказал представитель ведомства.
«Упрощается процедура принятия в гражданство. Баланс должен быть оптимальный, если мигрант приезжает законопослушно трудиться, мы всегда рады, но если он приезжает совершать преступления, то здесь надо жестко реагировать на ситуацию», – подвел итог он.
На прошлой неделе в МВД потребовали от стран СНГ до 15 июня забрать своих граждан, незаконно живущих в России. В противном случае Москва примет меры вплоть до массового выдворения. По данным МВД, только из Узбекистана в России «задержалось» 332 тыс. гостей, а с Украины – 152 тыс. человек.
Новости Москвы,Дмитрий Сергиенко,МВД,ИТАР-ТАСС,
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