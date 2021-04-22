Иностранцы стали совершать больше преступлений в Москве

«В течение пяти последних лет наблюдалось снижение на 3-6% преступлений, совершенных иностранными гражданами, и тут такой скачок за три месяца – на 33%. Здесь еще надо учитывать фактор того, что начали лучше раскрывать преступления», – цитирует Сергиенко ТАСС.
«Упрощается процедура принятия в гражданство. Баланс должен быть оптимальный, если мигрант приезжает законопослушно трудиться, мы всегда рады, но если он приезжает совершать преступления, то здесь надо жестко реагировать на ситуацию», – подвел итог он.