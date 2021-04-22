Движение в центре ограничат из-за кинофестиваля

А с 22:00 21 апреля до 23:59 22 апреля и с 22:00 28 апреля до 23:59 29 апреля движение будет ограничено по одной полосе в Большом Путинковском переулке от Малого Путинковского переулка до Малой Дмитровки. Как стало известно ранее, с 23 апреля по 9 мая в Москве будут вводить ограничения на движение транспорта из-за подготовки к параду Победы. Кроме того, 27 и 29 апреля пройдут подготовительные мероприятия, из-за которых перекроют улицы в центре города. Ограничения будут вводиться еще и 30 апреля, 4, 5, 7, 8 и 9 мая. Также будет ограничено движение транспорта в Подмосковье из-за подготовки к параду. Так, в ночь с 23 на 24 апреля будет невозможно проехать по некоторым участкам ЦКАД и трассы М1 "Беларусь".