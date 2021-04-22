В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

За день в Москве выпала четверть месячной нормы осадков

Газета.Ruиещё 6
22 апреля 2021
Прирост осадков в столице с полудня пятницы, 23 апреля, до 21.00 мск составил 11 мм. Таким образом в Москве выпала четверть месячной нормы осадков, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро.
За день в Москве выпала четверть месячной нормы осадков
Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»Евгений Биятов/РИА «Новости»
"За день в городе выпало 25% месячной нормы осадков. Данные получены с главной метеостанции Москвы на ВДНХ", - добавили в пресс-службе ведомства.
Месячная норма осадков апреля для российской столицы составляет 44 мм. До этого синоптики пообещали москвичам рекордные дожди. Рекорд по осадкам может быть побит в субботу, 24 апреля.
Помимо того, в столице 10 деревьев упали из-за сильного ветра. В результате падения дерева пострадала школьница.
Ранее сообщалось, что "желтый" уровень опасности действует в Московском регионе до 24 апреля из за ветра и дождя. Аналогичный уровень погодной опасности введен на территориях Орловской, Рязанской, Тамбовской, Курской и Ярославской областей.
Новости Москвы,Погода,Интерфакс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители