За день в Москве выпала четверть месячной нормы осадков

Прирост осадков в столице с полудня пятницы, 23 апреля, до 21.00 мск составил 11 мм. Таким образом в Москве выпала четверть месячной нормы осадков, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро.

Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости» Евгений Биятов/РИА «Новости»

"За день в городе выпало 25% месячной нормы осадков. Данные получены с главной метеостанции Москвы на ВДНХ", - добавили в пресс-службе ведомства.

Месячная норма осадков апреля для российской столицы составляет 44 мм. До этого синоптики пообещали москвичам рекордные дожди. Рекорд по осадкам может быть побит в субботу, 24 апреля.

Помимо того, в столице 10 деревьев упали из-за сильного ветра. В результате падения дерева пострадала школьница.