Синоптики предупредили москвичей о дождливой погоде 24 апреля

В субботу, 24 апреля, столичный регион будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Ожидается облачная погода, будут идти небольшие дожди.
Фото: Кирилл Зыков / АГН МоскваКирилл Зыков / АГН Москва
Максимальная температура воздуха в Москве
составит плюс 7–9 градусов. В Подмосковье
температура ожидается 6–11 градусов тепла.
Ветер будет дуть западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов, передает портал «Метеоновости
».
Синоптики отметили, что в столичном регионе характер погоды будет формировать влажный атлантический вихрь. Погода будет неустойчивой: дождливо и ветрено, температура воздуха начнет понижаться от плюс 7–9 градусов в дневные часы до 1–3 градусов тепла к вечеру. Атмосферное давление и содержание кислорода в приземном слое воздуха будет ниже нормы.
Для лиц с хроническими заболеваниями и усталостью такие погодные условия могут стать внешним фактором риска и негативно сказываться на общем состоянии, могут появиться симптомы обострения и недомогания, психологического дискомфорта. Весенняя перестройка в природе — это и нарушения биологических ритмов, поэтому следует помочь организму легче переносить эти нагрузки, систематически выполнять рекомендации врача, уделить внимание физическим тренировкам и закаливанию организма, больше времени бывать на свежем воздухе.