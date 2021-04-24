Синоптики предупредили москвичей о дождливой погоде 24 апреля

В субботу, 24 апреля, столичный регион будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Ожидается облачная погода, будут идти небольшие дожди.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Кирилл Зыков / АГН Москва

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 7–9 градусов. В Подмосковье температура ожидается 6–11 градусов тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов, передает портал « Метеоновости ».

Синоптики отметили, что в столичном регионе характер погоды будет формировать влажный атлантический вихрь. Погода будет неустойчивой: дождливо и ветрено, температура воздуха начнет понижаться от плюс 7–9 градусов в дневные часы до 1–3 градусов тепла к вечеру. Атмосферное давление и содержание кислорода в приземном слое воздуха будет ниже нормы.