Причалы и набережные подготовили к открытию навигации

Заместитель мэра также сообщил, что произведена замена изношенных резиновых причальных отбойников и локальный ремонт гранитных и бетонных оснований причалов. Для безопасности пассажиров на всех причалах обновили разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.