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В Москве продолжат контролировать ношение масок в транспорте

Говорит Москва
1 час назад
Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
В Москве продолжат контролировать ношение масок в транспорте
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Всеобщий масочный режим в России ввели по предписанию Роспотребнадзора в октябре 2020 года. Средства защиты для борьбы с COVID-19 обязали носить в общественном транспорте, автомобилях такси и пр.
Сегодня Сергей Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве. Как написал мэр столицы в своём блоге, отрицательная динамика фиксируется в последние две-три недели.
Новости Москвы,Сергей Собянин,Роспотребнадзор,Россия,
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