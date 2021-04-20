Москвичам предложили выбрать будущий дизайн трамваев

Также авторы канала вспомнили о тематических поездах в столичном метро и подчеркнули, что такие составы очень нравятся пассажирам.

Напомним, что за последнее время в метро оформили десятки цветных поездов, их увидели миллионы пассажиров. В основном тематические составы ходят по Кольцевой линии московского метро, а с каждой станции можно пересесть на другую ветку, поэтому такие поезда удается увидеть многим пассажирам.