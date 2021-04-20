В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Дептранс Москвы предложил жителям столицы выбрать будущий дизайн трамваев

Вечерняя Москваиещё 3
2 часа назад
Дептранс Москвы в своем Telegram-канале предложил жителям подумать о новом тематическом дизайне трамваев.
Москвичам предложили выбрать будущий дизайн трамваев
Фото:  Софья Сандурская / АГН Москва Софья Сандурская / АГН Москва
— Предлагаем пофантазировать: о чем бы сообщал тематический трамвай? Присылайте свои самые дерзкие идеи, а может, даже проекты дизайна, — сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта столицы.
Также авторы канала вспомнили о тематических поездах в столичном метро и подчеркнули, что такие составы очень нравятся пассажирам.
Напомним, что за последнее время в метро оформили десятки цветных поездов, их увидели миллионы пассажиров. В основном тематические составы ходят по Кольцевой линии московского метро, а с каждой станции можно пересесть на другую ветку, поэтому такие поезда удается увидеть многим пассажирам.
Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители