"Начала ухудшаться": Собянин о ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице начала ухудшаться в последние недели, заявил мэр города Сергей Собянин

По его словам, в связи с этим особого внимания заслуживает предложение московского бизнеса о стимулировании вакцинации среди пожилых людей при помощи дополнительные скидок в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, которые подключатся к этой программе.

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"Более того, думаю, что программа поощрений не должна ограничиваться торговыми скидками. Москвичи старшего поколения, сделавшие прививку, могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса", — написал Собянин в своём блоге.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за последние сутки в России выявили 8164 новых случая заражения COVID-19. В последний раз примерно столько же заболевших регистрировали в конце сентября 2020 года.

С начала пандемии коронавируса в России от ковида умерли более 106 тыс. человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 126,2 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, под медицинским наблюдением остаются 512 тыс. человек.

Подъем заболеваемости COVID-19 в Москве связан с двумя причинами — несоблюдением масочного режима и мутациями вируса, заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский . Его слова передает РИА Новости.

Он объяснил, что эпидемиологические меры, которые введены сейчас, не везде стопроцентно выполняются.

«И нельзя исключить того, что вирус имеет место мутировать. Все это говорит о том, что пока что расслабляться рано», — считает Вознесенский.

Снижение заболеваемости, по его словам, было обусловлено нарастанием объема вакцинации, а также формированием у людей естественного иммунитета.

«На данный момент мы точно можем утверждать, что 100 процентов населения не имеют иммунитета к коронавирусной инфекции. Следовательно, новые случаи заболевания вполне обоснованы»,— рассказал специалист.

Уровень заболеваемости коронавируса в России, несмотря на масштабную кампанию по вакцинации населения, пока существенно не снижается, рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщает РИА «Новости».

«На протяжении месяца уровень заболеваемости действительно пока существенно не снижается, несмотря на начавшуюся массовую вакцинацию, цифры находятся примерно на одном уровне», – отметила специалист.

По словам Пшеничной, это свидетельствует о том, что эпидемиологическая ситуация в России еще недостаточно стабильная.

К осени в России возможен подъем заболеваемости коронавирусом, поэтому следует прививаться от COVID-19 уже сегодня, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова

«К осени будет подъем, но не надо ждать осени (чтобы привиться от коронавируса), надо прививаться сегодня», – сказала Попова, передает РИА «Новости» со ссылкой на радио «Комсомольская правда».

Она добавила, что пока не везде есть такая востребованность в вакцинации от коронавируса, как хотелось бы, уточнив, что прививаться от коронавируса можно в каждом городе.

Число россиян, желающих вакцинироваться от коронавируса, растет достаточно быстрыми темпами, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Действительно, достаточно быстрыми темпами растет количество желающих вакцинироваться", - сказал он, связав это с тем, что "интенсифицировалась информационная кампания в СМИ, [есть] личный пример граждан, постепенно больше становится информации".

"И тем больше растет сознательность граждан, которые принимают решение застраховать себя и своих близких от тяжелого течения этой болезни", - сказал пресс-секретарь президента.

Говоря о росте производства препаратов для обеспечения спроса, Песков напомнил, что в марте на совещании у главы государства сообщалось, что объемы выпуска вакцин от коронавируса увеличиваются каждый месяц, позволяя удовлетворять потребности населения.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова также заявила, что число россиян, желающих привиться от коронавируса, резко увеличилось. Она отметила, что гражданам необходимо сделать это в преддверии весенне-летнего сезона, чтобы сохранить здоровье себе и своим близким.

В России зарегистрированы три вакцины: "Спутник V" от Центра имени Гамалеи Минздрава РФ , "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в стране с 18 января.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила на три месяца режим чрезвычайного положения в глобальном здравоохранении в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщил в Женеве комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации, сообщает ТАСС.

Он собирается каждые три месяца, чтобы оценить сложившуюся ситуацию в области общественного здравоохранения.

Эксперты рекомендуют усилить надзор за продовольственными рынками и препятствовать продаже диких животных, которые могут оказаться возможными переносчиками новых вирусов.

Они также отметили, что «риск международного распространения» болезни и ее влияние на международные транспортные перевозки требуют «скоординированного международного ответа».