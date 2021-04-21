85 тысяч москвичей сдали кровь в 2020 году

Москве в 2020 году кровь сдали более 85 тысяч человек, причем 83 тысячи из них — безвозмездно - рассказала главный врач Центра крови имени О.К. Гаврилова Ольга Майорова.

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Центр крови имени О.К. Гаврилова — крупнейшее в России и Европе учреждение службы крови, важнейший трансфузиологический центр здравоохранения Москвы.

Впервые донорами в прошлом году стали более 31 тысячи человек. Всего медики приняли более 175 тысяч донаций. Клиники получили 30 тысяч литров свежезамороженной плазмы.

В столичную службу крови входят два подразделения Центра крови имени О.К. Гаврилова и 13 станций переливания при многопрофильных медицинских организациях. Ежегодно они заготавливают свыше 160 тысяч литров цельной крови. Каждый день в медучреждения выдается около 200 литров.

«Боткинская больница является крупнейшим потребителем донорских компонентов крови, которые применяются при лечении пациентов. Ежегодно проводится переливание около девяти тонн компонентов крови», — рассказал Владимир Бедин, заместитель главного врача по хирургии городской клинической больницы имени С.П. Боткина.

С прошлого апреля пациенты, которые выздоровели от COVID-19, могут сдавать плазму — ее переливают тяжелобольным. С весны 2020-го донорами стали 20 тысяч москвичей. Город заготовил более 13 тонн плазмы.