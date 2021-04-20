Три станции метро появятся на Ленинском проспекте

К 2024 году рядом с Ленинским проспектом появятся три станции столичной подземки, транспортную доступность улучшат около 1 млн москвичей, сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

Речь идет о станциях «Новаторская» Большой кольцевой линии, «Улице Новаторов» и «Улице Строителей» Троицкой линии.Станция «Улица Новаторов» откроется на пересечении улиц Удальцова и Новаторов. Это будет пересадочная станция с «Новаторской» БКЛ. Станция «Улица Строителей» Троицкой линии будет появится на пересечении Ленинского проспекта с улицей Строителей. Выходы со станции будут вести на обе стороны Ленинского проспекта.