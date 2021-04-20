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Погода в Москве: Москвичам пообещали рекордные за 73 года дождь и снег

Lenta.ru
1 час назад
Москвичам пообещали рекордные за последние 73 года дождь и мокрый снег, городские службы переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 20 апреля, со ссылкой на синоптиков центра «Фобос».
Дождь продлится 24 часа, выпадет до половины месячной нормы осадков, говорится в сообщении. Местами возможен мокрый снег, порывы ветра составят до 15 метров в секунду.
Жителей столицы предупреждают об ухудшении видимости на дорогах и затруднении движения транспорта.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в мае россиян ожидают климатические качели. По его словам, начало месяца для жителей Москвы и Центральной России будет прохладным, позже потеплеет с превышением нормы.
Новости Москвы,Видео,Евгений Тишковец,
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