Собянин увеличил стипендию ряду учащихся москвичей

Отмечается, что основными целям данных программ, реализуемых в рамках национального проекта "Демография", являются повышение конкурентоспособности и востребованности граждан на рынке труда, продление их трудовой активности, формирование актуальных компетенций и навыков, а также расширение гибких форм занятости: надомного труда, частичной занятости, самозанятости.

"В 2020 году участниками программ обучения стали более 4,3 тыс. женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, и около 4,9 тыс. граждан 50+. Обучение проводят 40 организаций - колледжи, вузы и учебные центры Москвы. Наиболее востребованными программами являются повышение компьютерной грамотности, технологии делопроизводства, кадровый менеджмент, информационные технологии и веб-программирование", - добавили в пресс-службе.