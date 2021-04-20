В Москве утвердили концепцию "зеленых" облигаций

Длина БКЛ составит 70 км с 31 станцией и тремя электродепо, включая существующий участок "Каховская - Каширская". На данный момент общая строительная готовность кольца составляет 74%, в том числе завершена проходка 95% тоннелей. Согласно концепции "зеленых" облигаций, привлеченные в 2021-2023 годах средства планируется направить на финансирование строительства 18 станций и 43,8 км линий, а также реконструкции трех станций и 4 км линий БКЛ.