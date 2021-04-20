16 тысяч человек переедут в новостройки на юге столицы

На юге Москвы 16,7 тысячи человек переедут в новостройки в первом этапе программы реновации. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

По его словам, всего в округе в программу реновации попали 378 домов по решению жителей. Общая площадь жилья составляет 1,3 миллиона квадратных метров. Сергей Левкин уточнил, что сейчас в округе готова 51 стартовая площадка для переселения.

Руководитель департамента подчеркнул, что более 16 тысяч жителей юга столицы переедут в новые дома до 2024 года. Он напомнил, что программа стартовала в округе в сентябре 2018 года.

— Сейчас в округе под заселение передано пять новостроек в районах Нагатинский затон, Москворечье-Сабурово, Даниловский и Чертаново Южное. 2,5 тысячи жителей 19 домов находятся в стадии переселения или уже завершили свой переезд, — добавил Сергей Левкин.