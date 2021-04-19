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Москвичка развела в квартире 69 кошек

Мослента
1 час назад
Жительница Москвы развела у себя в квартире 69 кошек. По словам россиянки, первый питомец достался ей по наследству от бабушки. Трансляцию из жилья женщины вел Telegram-канал Life Shot.
Москвичка развела в квартире 69 кошек
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как рассказала москвичка, у доставшейся от родственницы кошки вскоре родились десять котят. Из-за того, что хозяйка животных постоянно находилась на работе и не смогла уследить за питомцами, они стали бесконтрольно размножаться.
По словам хозяйки животных, у каждого кота и каждой кошки есть имя. Большинство животных — бело-рыжие, встречаются и черные. К настоящему времени все питомцы кастрированы и стерилизованы, на проведение процедуры 69 животным ушел месяц.
Хозяйка считает, что один из котов — черно-белый Мика — оберегает ее от злых духов. Именно поэтому она любит его больше остальных.
Кормить животных, как рассказала котовладелица, приходится на зарплату 20 тысяч рублей в месяц и подработки мужа. Уходят деньги и на наполнитель — 90 литров им хватает на три месяца.
Всего кошек у москвички было порядка 200, однако большинство умерли от болезней, так как им не делали прививки. Еще часть питомцев удалось раздать в добрые руки.
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