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Столичных автомобилистов предупредили о непогоде

РИАМО
2 часа назад
Автовладельцев Москвы призвали к осторожности на дорогах из-за усиления ветра до 17м/с и дождя, сообщает пресс-служба транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Столичных автомобилистов предупредили о непогоде
Фото: В ПодмосковьеВ Подмосковье
Водителям напомнили, что в условиях непогоды нужно соблюдать допустимую скорость движения, избегать резких маневров. Кроме того, при сильном ветре не стоит парковаться рядом с деревьями и шаткими конструкциями.
«Берегите себя и не забудьте зонтик», - говорится в сообщении.
На этой неделе погода в Подмосковье и столице будет неустойчивой: в начале недели будет ветрено и прохладно, в середине недели немного потеплеет, но в субботу снова будет дождливо и прохладно.
«Желтый» уровень погодной опасности из за ветра продлили в Московском регионе до 20 апреля.
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