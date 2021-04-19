Столичных автомобилистов предупредили о непогоде

Водителям напомнили, что в условиях непогоды нужно соблюдать допустимую скорость движения, избегать резких маневров. Кроме того, при сильном ветре не стоит парковаться рядом с деревьями и шаткими конструкциями.

На этой неделе погода в Подмосковье и столице будет неустойчивой: в начале недели будет ветрено и прохладно, в середине недели немного потеплеет, но в субботу снова будет дождливо и прохладно.