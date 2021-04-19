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"Желтый" уровень опасности продлили в столичном регионе из-за ветра

Газета.Ru
1 час назад
В Москве и Подмосковье продлили "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщает газета "Известия".
"Желтый" уровень опасности продлили в столичном регионе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Предупреждение будет действовать до 12:00 20 апреля. Отмечается, что скорость ветра будет достигать 17 м/с. Ранее предупреждение действовало до 7:00 19 апреля.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что на следующей неделе жителей столицы ожидает "барическая яма".
По словам синоптика, непогода будет сопровождаться порывистым ветром и резкими колебаниями атмосферного давления, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.-
Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,Московская Область,
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