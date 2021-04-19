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Бурундуки вышли из спячки в столичном зоопарке

Газета.Ru
2 часа назад
Бурундуки пробудились в Московском зоопарке поле зимней спячки. Новостью поделились представители столичного зоосада на странице "ВКонтакте".
Бурундуки вышли из спячки в столичном зоопарке
Фото: Газета.RuГазета.Ru
"Кажется, совсем недавно наши бурундуки свернулись в полосатые клубочки и заснули на зиму. А теперь они вновь резво бегают по вольеру, с любопытством поглядывая на киперов", - сообщили в пресс-службе зоопарка.
Как объяснили в зоопарке, спячка бурундуков бывает не очень глубокой. Во время теплых дней маленькие грызуны могут проснуться, поесть и погулять. До наступления долгого сна зверьки делают запасы еды. Заначки хранятся в дуплянках обитателей. На протяжении всей зимы бурундуки могут отдыхать на кучках из семечек и орехов.
"У нас живет четверо бурундуков: три самочки и один самец. Летом они могут жить поодиночке или иногда переезжать друг другу, но вот зимуют бурундуки обязательно в разных вольерах", - добавили представители зоопарка Москвы.
Ранее тушканчиков в зоопарке Москвы вывели из спячки. В том случае, если масса питомца зоосада падает примерно до летнего уровня, то его будят.
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