Бурундуки вышли из спячки в столичном зоопарке

Как объяснили в зоопарке, спячка бурундуков бывает не очень глубокой. Во время теплых дней маленькие грызуны могут проснуться, поесть и погулять. До наступления долгого сна зверьки делают запасы еды. Заначки хранятся в дуплянках обитателей. На протяжении всей зимы бурундуки могут отдыхать на кучках из семечек и орехов.